Serie A : l'Inter se fait peur mais s'impose face à l'Udinese

Après la victoire de l'AC Milan face à la Fiorentina plus tôt dans la journée, l'Inter Milan (2e), en quête de son deuxième titre consécutif, et qui comptait cinq points de retard sur le voisin rossoneri, devait se reprendre après sa défaite face à Bologne. Cela passait par une victoire lors de son déplacement sur le terrain de l'Udinese (12e), qui n'a plus rien a jouer cette saison mais qui battait tout de même la Fiorentina (0-4) il y a quelques jours. Au match aller, les Nerazurri s'étaient imposés facilement (2-0), tandis que la dernière victoire à domicile d'Udinese face aux Intéristes remontait à 2014.

Cette mauvaise série ne prenait pas fin ce dimanche puisque l'Inter ouvrait rapidement le score grâce à une belle tête d'Ivan Perisic (12e). Les Intéristes confirmaient leur emprise sur la première période en doublant la mise par l'homme en forme Lautaro Martinez qui transformait son penalty en deux temps après avoir touché le poteau gauche (38e). Moins dominateur en seconde période, l'Inter voyait l'Udinese relancer la fin du match lorsque Pusseto envoyait le ballon au fond des filets après une belle parade d'Handanovic sur coup franc (72e). Malgré une fin de match où ils auraient pu céder, les Intéristes parvenaient tout de même à l'emporter. Ils doivent maintenant réaliser un sans faute et espérer un faux pas de l'AC Milan, qui compte deux point d'avance au classement.