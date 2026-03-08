Real Madrid : ça commence à sentir mauvais pour Eduardo Camavinga

Le Real Madrid traverse une zone de turbulences, avec des résultats assez médiocres - deux défaites sur les trois derniers matchs de Liga - et surtout, un contenu particulièrement médiocre pendant les matchs. De nombreux joueurs sont ainsi critiqués par la presse madrilène et par les supporters, à l’image de Trent Alexander-Arnold, ou encore Dean Huijsen. Même Kylian Mbappé en prend pour son grade, pas à cause de ses prestations mais à cause de tout le flou et du manque de transparence qui entoure sa blessure au genou.

Mais s’il y a un joueur qui a du souci à se faire, c’est Eduardo Camavinga (23 ans, contrat jusqu’en 2029). Ce qui peut sembler paradoxal puisqu’il est absent en ce moment, la faute à des problèmes dentaires. Et justement, Arbeloa a tenu des propos qui semblent clairement viser le Français après la victoire contre le Celta vendredi. « Je suis content pour les joueurs qui ont voulu venir », a-t-il ainsi expliqué dans des déclarations qui ont fait le tour de l’Espagne. Pour les médias espagnols, il n’y a aucun doute, c’est un scud adressé à Eduardo Camavinga.

Camavinga est en danger

Arbeloa a-t-il accusé Camavinga de ne pas vouloir jouer ? De ne pas avoir bien géré ses soucis dentaires ? Difficile de s’avancer, mais ce qui est certain pour les publications qui suivent l’actualité du Real Madrid, c’est que c’est incompréhensible que le Français ait déjà raté deux rencontres à cause d’une simple carie. Un constat qui est donc partagé par Arbeloa, qui l’a donc mauvaise avec le joueur formé au Stade Rennais.

Clairement, tout ceci ne joue pas en faveur du Français qui, même lorsqu’il a joué, n’a pas été particulièrement convaincant cette saison. Difficile de l’imaginer titulaire face à Manchester City en milieu de semaine, et ce même s’il devrait être disponible. La figure de Camavinga est plus que jamais fragilisée, et l’apparition d’un joueur comme Thiago Pitarch, plutôt convaincant lors de ses premières apparitions sous les ordres d’Arbeloa, ne va pas aider.