OL : le groupe pour affronter Monaco sans Endrick

Ce samedi, l’OL joue son premier match de Ligue 1 de l’année sur la pelouse de Monaco. Un choc pour les Lyonnais qui aspirent à aller recoller au peloton de tête au classement. Malheureusement pour les Gones, cette rencontre sur la Principauté se fera sans Endrick. Recrue phare de l’hiver lyonnais, l’attaquant brésilien n’est pas qualifié.

Comme prévu, il devrait être au rendez-vous à Lille la semaine prochaine en Coupe de France. En attendant, Paulo Fonseca peut compter sur un effectif garni avec plusieurs retours. Avec les présences d’Orel Mangala et Tanner Tessmann dans l’entrejeu, l’OL enregistre également le retour précieux de Clinton Mata, éliminé dès la phase de groupes de la CAN avec l’Angola.