L'Angleterre et l'Italie se font détruire, la presse espagnole se délecte de l'échec de Mbappé

«Nuit de cauchemar» en Italie

En Italie, c'est la déroute de la Squadra Azzurra face à l'Allemagne hier soir (5-2) qui fait parler. Et encore la Mannschaft menait 5-0 avant la réduction du score en fin de match. Une défaite si lourde en Ligue des Nations fait forcément couler beaucoup d'encre ce mercredi. Elle fait la Une du Corriere dello Sport qui parle d'une « leçon historique » et explique que « l'Italie de Mancini s'est effondrée » Cela fait également les gros titres de Tuttosport qui évoque un « désastre bleu ». C'était une pauvre Italie pour le Quotidiano Sportivo, alors que pour La Gazzetta dello Sport, c'était une « nuit de cauchemar ». En revanche, dans la presse allemande, c'est la joie qui domine. C'est le cas par exemple avec Kicker qui se félicite de cette démonstration de l'équipe d'Hansi Flick. Une Italie battue à « plate couture » pour le média allemand.

«Angleterre humiliée» par la Hongrie !

En Angleterre aussi, les critiques pleuvent ! Car les Threes Lions se sont fait manger par la Hongrie 4-0. De quoi mettre le feu à la presse outre-Manche. Les joueurs et leur sélectionneur prennent très cher, surtout ce dernier d'ailleurs. Comme ici avec le Daily Star qui titre : « tu ne sais pas ce que tu fais ». Gareth Southgate a subi sa soirée « la plus humiliante » depuis qu'il est sur le banc de l'Angleterre, selon le tabloïd. Du côté du Daily Mirror c'est la honte également mais ça n'empêche pas de faire un petit jeu de mots entre cette « honte hongroise » et la célèbre saga Hunger Games. Le Daily Mail revient lui aussi sur cette « Angleterre humiliée », tout comme le Daily Express qui rapporte au passage que les fans s'en prennent à Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais risque d'avoir chaud avant la prochaine Coupe du monde.

Mbappé fait toujours parler !

Kylian Mbappé est en vacances, mais le Real Madrid parle toujours de lui. En fait, Aurélien Tchouameni était présenté officiellement ce mardi en tant que joueur madrilène et durant la présentation il a évoqué son coéquipier en Equipe de France. Le milieu de terrain a avoué que Mbappé avait essayé de le convaincre de venir à Paris, mais qu'au final la star du PSG avait « compris » son choix de partir pour l'Espagne. Il n'en fallait pas plus pour que la presse ibérique ne s'empare du sujet. Cela fait également les gros titres de Marca aujourd'hui. Le journal explique aussi que Tchouameni a séduit pour ce premier contact avec la Casa Blanca, notamment car il pris la parole en espagnol au tout début de son discours.