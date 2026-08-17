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Le Barça a bouclé une nouvelle vente à 10 M€

Par Allan Brevi
1 min.
joan laporta @Maxppp

Alors que le Barça a réussi à boucler les arrivées de Rodri et Cancelo, le FC Barcelone a également trouvé un accord de principe avec le SC Braga pour le transfert de Tommy Marqués. L’opération devrait rapporter 10 millions d’euros aux Blaugrana, auxquels pourraient s’ajouter 2 millions d’euros de bonus selon la presse espagnole, avec encore quelques détails contractuels à régler avant sa finalisation.

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Cette nouvelle vente s’inscrit dans la stratégie de Deco visant à valoriser les jeunes de la Masia qui n’ont pas de place immédiate dans l’équipe première. Le Barça devrait également conserver un droit de priorité sur une éventuelle future offre pour Tommy Marqués, lui permettant de rester informé de son évolution et de garder un certain contrôle sur son avenir.

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