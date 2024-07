JT Foot Mercato : le Bayern dégaine une nouvelle offre pour Désiré Doué

Au programme de ce JT Foot Mercato, le Bayern Munich se donne les moyens de recruter Désiré Doué et entre en guerre avec le PSG, l’OM peine à trouver le remplaçant de Pau Lopez, un accord a été trouvé entre Martin Braithwaite et Grêmio, quatre clubs européens se positionnent sur James Rodriguez, Séville force pour recruter Ansu Fati, Robin Le Normand veut partir à l’Atlético de Madrid et les officiels du jour.

La suite après cette publicité