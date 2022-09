Liga : le Real Madrid domine l'Atlético de Madrid et poursuit sa série de victoires

Soir de chocs en Europe. Outre le PSG-OL et le Milan-Naples, un alléchant Atlético de Madrid-Real Madrid était au programme de la Liga. Un derby madrilène toujours électrique, d'autant plus que l'Atlético devait absolument l'emporter pour ne pas se laisser déjà trop décrocher au classement. Premier événement pour les Colchoneros, la titularisation d'Antoine Griezmann, lui qui devait se contenter jusque-là d'entrées en jeu dans la dernière demi-heure. Côté Real, Ferland Mendy et Aurélien Tchouaméni débutaient également.

La suite après cette publicité

Et l'électricité promise a vite été visible. Les premières fautes accouchaient immédiatement de petites échauffourées et l'Atlético semblait s'en satisfaire à l'image d'un Simeone tout de suite bouillant. Felipe, monté aux avant-postes sur un coup-franc, envoyait un coup de tête juste au-dessus des buts de Courtois (6e). Carrasco défiait Carvajal dans la surface et alertait Courtois (12e), qui devait encore s'employer sur le corner suivant. Vous l'avez compris, l'Atlético étouffait le Real au cours du premier quart d'heure.

L'Atlético a repris espoir trop tard

Mais face au Real, il est fortement conseillé de marquer sur ses temps forts. Car sinon, la punition est douloureuse. Nouvelle preuve avec un fantastique une-deux entre Rodrygo et Tchouaméni. Le Français déposait un amour de ballon par dessus la défense pour le Brésilien qui fusillait Oblak (0-1, 18e), et qui pouvait aller danser devant les supporters colchoneros. L'Atlético accusait le coup mais repartait à l'attaque, avec Griezmann qui tentait sa chance à l'entrée de la surface, obligeant Courtois à une nouvelle parade (25e). La suite ? Un classique : une combinaison entre Modric et Vinicius, qui s'infiltrait dans la surface et trouvait le poteau. Valverde débarquait et finissait le travail (0-2, 36e). Implacable.

Au retour des vestiaires, l'Atlético créait le danger sur des coups de pied arrêtés tirés par un bon Griezmann. Le match restait tendu et chaque contact était amplifié par les acteurs. Diego Simeone attendait l'heure de jeu pour faire de premiers changements, avec Cunha et Morata. Ce qui ne modifiait pas l'impression visuelle d'un Real Madrid en totale maîtrise, sûr de sa force. Ancelotti renforçait lui sa défense en faisant entrer Rüdiger à la place de Mendy. L'Atlético semblait avoir renoncé mais relançait le suspense en fin de match. Avec un but très chanceux, de l'épaule, signé Hermoso, consécutif à un corner (1-2, 83e). Les supporters retrouvaient de la voix et le match son intensité, avec un nouvel attroupement après une faute grossière de Carvajal. Hermoso était même expulsé pour une faute sur Ceballos, qui en avait pourtant largement rajouté, en fin de rencontre. La cerise sur le gâteau pour le Real Madrid, plus que jamais en tête de la Liga, avec une sixième victoire en six journées !

Le classement de la Liga