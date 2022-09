Le PSG dynamite l'OL !

Même si l'OL n'est plus sur le podium de la Ligue 1 depuis la saison 2018-19, le OL-PSG proposé ce dimanche soir reste l'une des affiches les plus attendues de la saison en Ligue 1. Actuellement 5e u classement, le club rhodanien est capable du meilleur comme du pire cette saison. Et Peter Bosz est plus que jamais au pied du mur après les deux défaites consécutives subies à Lorient et Monaco. Pas de chance pour le technicien néerlandais, c'est l'ogre parisien qui se présente face à lui. Fort de ses 9 succès en 10 matches disputés toutes compétitions confondues et d'une triplette Messi-Neymar-Mbappé qui carbure fort, le PSG semble avoir plusieurs classes d'écart avec Lyon. Malgré toute sa bonne volonté, le club de Jean-Michel Aulas ne devrait pas peser lourd face à la bande à Christopher Galtier.

victoire du PSG 1-3 contre l'OL (cote à 10,50)

21 buts. C'est le nombre total de buts marqués par le PSG depuis le début de la saison à l'extérieur... en seulement 5 matches. Soit une moyenne de 4 buts par match. Et si l'on imagine encore une pluie de buts au Groupama Stadium, on voit mal l'OL en prendre 7 contre le LOSC. Toutefois, le trio Messi-Neymar-Mbappé devrait encore faire très mal à une défense lyonnaise qui a encaissé 5 buts lors de ses deux derniers matches. A l'instar de la rencontre face à Haïfa, le PSG pourrait l'emporter 1-3. Car oui, si Paris brille offensivement, il encaisse souvent des buts. Le forfait sur blessure de Presnel Kimpembe et le manque de possibilités qui s'offre à Christophe Galtier ne devraient pas aider Donnarumma à garder sa cage inviolée face à Alexandre Lacazette ou encore Tetê.

but sur penalty pour l'OL (cote à 6,00)

Penalty pour Lyon ! Cet adage bien connu des réseaux sociaux pourrait bien se reproduire au Groupama Stadium. Déjà coupable d'une faute dans la surface lors de la dernière journée face à Brest, le PSG avait été sauvé par son portier italien face à Slimani. Cette situation pourrait alors se reproduire devant Alexandre Lacazette... qui ne devrait pas se faire prier pour faire chavirer de bonheur les supporters lyonnais.

doublé de Kylian Mbappé face à l'OL (cote à 5,00)

S'il y a bien un joueur qui aime jouer contre l'OL, c'est bien Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de L1 de ces quatre dernières années a trouvé le chemin des filets à 8 reprises en 11 matches contre le club rhodanien, dont un quadruplé lors de la saison 2018-2019. Grâce aux offrandes du duo Neymar-Messi (13 passes décisives à eux deux en 7 matches de L1), nul doute que l'international tricolore devrait faire très mal à l'arrière garde lyonnaise et en particulier à un Thiago Mendes catastrophique en défense centrale depuis quelques matches.

(*cotes soumises à variations)