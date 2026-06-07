Ligue 2 : Ilkay Gündogan est en passe de racheter Montpellier !

Montpellier s’apprête peut-être à tourner l’une des pages les plus importantes de son histoire récente. En effet, d’après L’Équipe, le fonds d’investissement GSS se rapproche d’un accord avec la famille Nicollin afin d’entrer au capital du club héraultais. Une opération qui pourrait considérablement modifier la gouvernance du MHSC, 8e du dernier exercice de Ligue 2.

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Cette entrée au capital de Montpellier pourrait mettre fin à plusieurs décennies de gestion familiale sous l’ère Nicollin. Fragilisé sportivement ces dernières saisons et relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025, Montpellier cherche un nouvel élan afin de retrouver rapidement sa place en Ligue 1. Si aucun accord définitif n’a encore été officialisé, les négociations entre les différentes parties progressent favorablement et l’idée d’un changement d’actionnariat semble se préciser de jour en jour.

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Gündogan, la tête d’affiche du nouveau projet de Montpellier

Derrière ce projet se cachent plusieurs investisseurs ambitieux, dont İlkay Gündoğan. Le milieu de terrain de 35 ans poursuit sa carrière à Galatasaray après ses passages réussis au Borussia Dortmund, à Manchester City puis au FC Barcelone. Cette saison, il a notamment disputé 38 rencontres avec le club stambouliote, inscrivant deux buts et délivrant cinq passes décisives. L’ancien international allemand est épaulé par Daniel Karbassiyoon, ancien joueur passé par Arsenal, Burnley et Ipswich Town.

L’arrivée potentielle de GSS pourrait ainsi offrir à Montpellier de nouvelles ressources financières et lancer une nouvelle dynamique au sein du club héraultais, alors que la direction actuelle s’essouffle. Reste désormais à savoir si l’opération sera finalisée et quelle sera l’implication concrète de Gündogan dans le projet sportif du club. Une chose est sûre : la présence d’lkay Gündoğan pourrait marquer un tournant majeur pour l’avenir du MHSC.