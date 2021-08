Manchester United annonce un accord total pour le transfert de Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

Le cœur a ses raisons que la raison ignore... Le transfert de Cristiano Ronaldo (36 ans) à Manchester United symbolise parfaitement cette maxime connue de tous. Dans un mercato estival déjà démentiel, les dernières heures de celui-ci n'ont ainsi pas dérogé à la règle. Désireux de quitter la Juventus Turin cet été, le Portugais était depuis plusieurs jours dans le viseur de Manchester City. Alors qu'un accord était même déjà prononcé entre CR7 et les Skyblues, le marché des transferts a vécu un incroyable rebondissement. Peu enclin à l'idée de verser une indemnité de transfert à la Juve, le dernier champion d'Angleterre laissait dès lors une porte ouverte à de potentielles convoitises extérieures. Une porte dans laquelle s'est engouffré son plus grand rival : Manchester United.

Après avoir pourtant déjà réalisé des opérations d'envergure lors de ce mercato estival avec les signatures de Jadon Sancho et Raphaël Varane, les Red Devils ont donc décidé d'enflammer la planète football et n'ont pu résister à l'idée de voir CR7 fouler à nouveau la pelouse d'Old Trafford. Profitant des dernières réticences de City, la famille Glazer, propriétaire de United, n'a donc pas hésité à passer à l'action pour doubler son rival historique. Ayant à cœur de raviver cette flamme, les dirigeants mancuniens réalisent par ailleurs une énorme avancée dans leur opération reconquête des fans de United, très critiques vis-à-vis de la direction depuis le projet avorté de Super League.

Une offre estimée à 30 millions d'euros qui aura finalement convaincu les dirigeants de la Juventus de céder le quintuple Ballon d'Or, libre de tout contrat l'été prochain. «Manchester United est ravi de confirmer un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve d'un accord sur les conditions personnelles, le visa et les soins médicaux», précise ainsi le communiqué publié par Manchester United ce vendredi pour officialiser le transfert de Cristiano Ronaldo. Par ailleurs, la star lusitanienne a signé un contrat le liant au club mancunien jusqu'en 2024.

CR7, une légende à Manchester United

Arrivé en provenance du Sporting Portugal à l'été 2003 contre un chèque de 19M€, Cristiano Ronaldo a déjà marqué de son empreinte l'histoire du club mancunien tout en construisant progressivement cette étoffe de joueur extraordinaire, unique, issu d'une autre planète. Lors de ses six saisons passées à Manchester United (2003-2009), celui qui arborait le numéro 7 devenu légendaire a ainsi inscrit la bagatelle de 118 buts et délivré 69 passes décisives en 292 matches toutes compétitions confondues. Dans son couloir gauche et plus largement sur le front de l'attaque mancunienne, CR7 alliant vitesse, technique et coup de génie, a fait lever les foules, week-end après week-end, dans les travées d'Old Trafford.

Transféré au Real Madrid à l'été 2009 pour 94M€ mais pour la plus grande tristesse des fans de Man United, l'international portugais (179 sélections, 109 buts) a continué de régaler tous les amoureux du football. Sous les couleurs madrilènes, Ronaldo est tout simplement devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Casa Blanca en compétition officielle (450 buts et 132 passes décisives en 438 matches) avant de faire le plus grand bonheur des Bianconeri durant ses trois saisons passées en noir et blanc (101 buts et 22 passes décisives en 134 matches). Des statistiques stratosphériques auxquelles il faut rajouter 5 Ligue des Champions au milieu d'une montagne de trophées pour celui qui est, aujourd'hui, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Un retour aussi inattendu qu'extraordinaire pour tous les fans de Manchester United, prêts à vivre de nouvelles émotions avec CR7, sa légende vivante.