Thierry Henry est fan de Luis Enrique

Luis Enrique a transformé le PSG en machine à gagner. En trois saisons, l’Asturien a soulevé, entre autres, les deux premières Ligues des Champions de l’histoire du club de la capitale. Les débuts n’ont pourtant pas été tout rose, rappelle Thierry Henry sur la plateforme football, Kampo. Il se souvient des critiques dont le technicien fut pendant un moment la cible.

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« Extraordinaire, mais ça a pris au moins un bon six mois. Je me rappelle d’un match où ils vont à Arsenal, ils perdent 2-0 (octobre 2024 en phase de championnat de Ligue des Champions, ndlr). Tout le monde a dit : "ah, Luis Enrique." J’ai dit : "laissez le gars travailler, il est en train de faire quelque chose" », affirme l’ancien sélectionneur des Espoirs, qui place l’entraîneur du PSG au même rang que Guardiola. « Luis Enrique et Pep, pourquoi ils ont le même discours ? Ils ont le même logiciel. »