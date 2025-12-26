Décès Jean-Louis Gasset : la réaction de la Côte d’Ivoire

Les hommages sont légion. Tous les clubs par lesquels est passé Jean-Louis Gasset ont tenu à saluer la mémoire de l’entraîneur de 72 ans décédé ce vendredi. Mais Gasset a également été sélectionneur de la Côte d’Ivoire entre 2022 et 2024, année durant laquelle il s’est mis en retrait des Elepéhants en pleine CAN 2023, afin de laisser Emerse Fae lui succéder et remporter la compétition. Cet après-midi la fédération ivoirienne (FIF) lui a donc rendu hommage par l’intermédiaire de son président Yacine Idriss Diallo.

«La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a appris avec une profonde consternation le décès de Monsieur Jean-Louis Gasset, ancien Sélectionneur de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, survenu le vendredi 26 décembre 2025. La disparition de Monsieur Jean-Louis Gasset constitue une perte significative pour le football ivoirien et international. Technicien chevronné, homme de devoir et de principes, il a marqué de son empreinte l’encadrement technique des Éléphants de Côte d’Ivoire par son expertise, sa rigueur professionnelle et son engagement au service du football. Son passage à la tête de la sélection nationale a contribué de manière déterminante au succès des Éléphants lors de la Coupe d’Afrique des Nations « Côte d’Ivoire 2023 », inscrivant durablement son action dans l’histoire sportive de la Côte d’Ivoire. En cette douloureuse circonstance, le Président de la Fédération Ivoirienne de Football, les membres du Comité Exécutif, l’Administration fédérale, l’encadrement technique, les joueurs ainsi que l’ensemble de la famille du football ivoirien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt, à ses proches, au Montpellier Hérault Sport Club, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté footballistique internationale. La Fédération Ivoirienne de Football s’incline avec respect devant la mémoire de Monsieur Jean-Louis Gasset et prie pour le repos éternel de son âme», peut-on lire dans le communiqué publié sur le cmpte Instagram de la fédération ivoirienne.