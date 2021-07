Lille : Jocelyn Gourvennec revient sur l'altercation Xeka-Djalo

Récemment arrivé sur le banc du LOSC, Jocelyn Gourvennec est déjà au travail en vue de la saison prochaine. Champion de France en titre, Lille aura très certainement l'ambition de réitérer son parcours impressionnant lors de l'exercice 2020-2021. En pleine préparation estivale avec un nouveau match amical prévu ce dimanche à Porto (20h45), les Dogues peaufinent les dernières réglages à un peu moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 1 (prévue le 8 août prochain). Interrogé pour le quotidien L'Equipe, le nouvel entraineur du club nordiste est d'ailleurs revenu sur cette vive altercation entre Xeka et Tiago Djalo - lors du match amical contre Courtrai (1-1) le 17 juillet dernier - marquant cette phase de pré-saison.

«Ce sont des choses peu communes. L'histoire a été réglée. Le président a reçu les deux joueurs, Xeka et Tiago Djalo, j'étais là aussi avec Sylvain Armand, qui est là au quotidien avec nous. On doit pouvoir éviter cela car pour l'image du club, ce n'est pas très bon. Je pense que les joueurs ont compris qu'il fallait utiliser leur énergie pour battre les adversaires et non pas se battre entre nous.»