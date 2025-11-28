Deux footballeurs saoudiens cambriolés à Paris !

Selon les dernières informations du Parisien, deux footballeurs saoudiens ont vécu une sale soirée à Paris. Sortis dans une discothèque de Paris dans la nuit de mercredi à jeudi, les deux individus âgés de 26 ans, dont l’identité n’a pas filtré, ont découvert que leur chambre à leur hôtel situé dans le 8ème arrondissement avait été cambriolée.

D’après le média, des affaires de la marque de luxe Louis Vuitton auraient notamment été volées et le préjudice serait estimé à 240 000 euros. Une plainte a été déposée et une enquête est actuellement en cours.