MLS : deux joueurs, dont un ancien de Ligue 1, suspendus à vie

Ces dernières années, les sanctions liées à des paris sportifs sont de plus en plus courantes et concernent de plus en plus de clubs. Ce lundi, ces suspensions touchent deux joueurs de MLS, bannis à vie. En effet, Yaw Yeboah, passé par Lille, et Derrick Jones ont été lourdement sanctionnés par le championnat américain.

Les faits qui leur sont reprochés datent de 2024 quand les deux joueurs avaient parié sur un carton jaune du deuxième cité. Jones avait reçu un carton jaune et la MLS a jugé que cette sanction n’avait pas impacté le sort de la rencontre. D’autres paris faits en 2025 ont été retenus pour opter sur cette lourde sanction.