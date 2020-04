Arrêt des saisons : le foot français en crise

Le monde du football français était pendu aux lèvres du Premier ministre, Édouard Philippe, ce mardi à 15h00. En effet, le chef du gouvernement devait détailler son plan de déconfinement, prévu à partir du 11 mai, et ainsi donner quelques indications concernant la reprise éventuelle des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Les patrons des formations professionnelles hexagonales et leur instance dirigeante, la Ligue de football professionnel, qui pensaient reprendre le 17 mai, ont assez vite été douchés par l'actuel maire du Havre et doivent maintenant réfléchir à différentes problématiques qui se présentent à eux.

« Je veux préciser que les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants, font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et qui doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre », avait ainsi lâché Édouard Philippe. Si on ne connaît pas encore la manière dont le classement va être figé, on sait que les répercussions vont être énormes.

Malgré une probable qualification en C1, l'OM est en grand danger

Financièrement déjà, L'Équipe explique que les clubs français vont être au « bord du gouffre ». Entre la traite des diffuseurs prévue le 5 juin prochain (243 millions d'euros pour Canal + notamment), qui ne sera probablement pas réglée comme l'avait déjà expliqué la chaîne cryptée, les sponsors en baisse et l'absence de recettes-matches, c'est un énorme manque à gagner dans les caisses des clubs français. D'autant que les négociations concernant les baisses de salaires peinent à avancer. Par exemple, si la qualification de l'OM en Ligue des Champions (ce qui devrait être le cas) est une bonne nouvelle, l'annonce d'une fin de saison est une catastrophe financière.

« Depuis plusieurs semaines, je parle du besoin d’un plan Marshall pour le football, on y est. Les scénarios les plus optimistes ont été travaillés, mais pas le pire. Le football est un secteur sinistré, comme l’aérien ou le tourisme. Tous les scénarios étudiés étaient ceux de technocrates, mais la vraie vie est financière. Alors que c’est le nerf de la guerre, le seul groupe de travail de la Ligue qui n’a rien rendu et pour lequel rien n’a été arrêté est celui sur les finances… Le foot est en danger, comme le sport professionnel dans son ensemble. Là, il va falloir tenir près de cinq mois sans recettes, mais toujours avec des charges énormes », lâche même un président de Ligue 1 au quotidien. Bonne ambiance donc. Et nous ne sommes qu'au début d'une cacophonie qui devrait durer quelque temps...