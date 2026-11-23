Ce samedi, le Real Madrid s’est montré renversant sur sa pelouse contre le Celta de Vigo. Le club merengue qui était mené 1-0 rapidement suite à un but de Pablo Duran (6e) a inversé la donne pour s’imposer 2-1 grâce à Jude Bellingham (66e) et Carlos Espi (85e). Passeur décisif pour Jude Bellingham, Kylian Mbappé est resté muet.

La suite après cette publicité

Pourtant, l’attaquant français avait l’occasion d’égaliser en fin de première période, mais il a totalement raté son penalty. Sa réaction juste après ce raté a été capturée par le diffuseur DAZN. «J’ai tiré sur la lune hein… Puta-in. Très haut», a-t-il déclaré.