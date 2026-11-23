Liga
Real Madrid : la réaction folle de Kylian Mbappé après son penalty manqué contre le Celta
1 min.
@Maxppp
Ce samedi, le Real Madrid s’est montré renversant sur sa pelouse contre le Celta de Vigo. Le club merengue qui était mené 1-0 rapidement suite à un but de Pablo Duran (6e) a inversé la donne pour s’imposer 2-1 grâce à Jude Bellingham (66e) et Carlos Espi (85e). Passeur décisif pour Jude Bellingham, Kylian Mbappé est resté muet.
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DAZN France @DAZN_FR – 17:30 Voir sur X
Pourtant, l’attaquant français avait l’occasion d’égaliser en fin de première période, mais il a totalement raté son penalty. Sa réaction juste après ce raté a été capturée par le diffuseur DAZN. «J’ai tiré sur la lune hein… Puta-in. Très haut», a-t-il déclaré.
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