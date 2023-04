OL : Laurent Blanc dévoile le principal problème du PSG

Interrogé en conférence de presse après le succès des siens (1-0) au Parc des Princes, Laurent Blanc s’est notamment exprimé sur la difficulté d’entraîner le PSG. Passé sur le banc du club de la capitale entre 2013 et 2016, l’ancien joueur de l’OM a ainsi envoyé un message d’encouragement à Christophe Galtier, plus que jamais fragilisé après ce nouveau revers. «Je connais un peu les lieux, le club. Le problème de Paris c’est que quand l’objectif numéro un n’est plus accessible, on dirait que la saison n’existe plus».

«C’est comme ça, on le sent on le perçoit. Quand la Ligue des Champions s’arrête, la saison est finie, on parle de la prochaine, on anticipe sur tout. C’est très difficile de remobiliser les joueurs sur le championnat. Je pense que Christophe va réussir mais ça part dans tous les sens. C’est difficile à supporter mais la saison n’est pas finie. Il faut remotiver tout le monde et ce n’est pas facile. Mais Christophe va y arriver, l’orgueil des joueurs va se réveiller aussi. Il y a cette période là. Ils sont en plein dedans. Ça va revenir». L’intéressé appréciera certainement l’attention portée.

