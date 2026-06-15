CdM 2026 : l’Uruguay a été accueillie aux États-Unis par des chiens renifleurs

Après les difficultés rencontrées pour rejoindre les États-Unis, avec un vol initialement retardé depuis Cancún en raison de problèmes administratifs et de documents de voyage, la sélection uruguayenne a finalement pu rallier le pays pour son entrée en Coupe du Monde. Mais l’arrivée des joueurs de l’Uruguay s’est déroulée sous haute surveillance, avec des contrôles de sécurité renforcés dès la descente de l’avion.

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🚨🚨| Uruguay national team was subjected to 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐒𝐄 security screening upon arrival in the US ahead of their World Cup opener.



Sniffer dogs were deployed as players’ luggage underwent thorough inspection on the roadside next to the team bus. 😳 pic.twitter.com/qzGB6phZq5 — CentreGoals. (@centregoals) June 15, 2026

Selon plusieurs images relayées, les joueurs ont notamment été soumis à des inspections de bagages et à la présence de chiens renifleurs, une procédure habituelle dans ce type d’événements internationaux organisés sous l’égide de la FIFA. Une scène qui a marqué les réseaux sociaux, notamment autour du milieu de terrain Manuel Ugarte, alors que l’équipe doit désormais se concentrer rapidement sur son match contre l’Arabie saoudite prévu dans les prochaines minutes.