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Coupe du Monde

CdM 2026 : l’Uruguay a été accueillie aux États-Unis par des chiens renifleurs

Par Valentin Feuillette
1 min.
Marcelo Bielsa en conférence de presse @Maxppp
Arabie Saoudite 0-0 Uruguay

Après les difficultés rencontrées pour rejoindre les États-Unis, avec un vol initialement retardé depuis Cancún en raison de problèmes administratifs et de documents de voyage, la sélection uruguayenne a finalement pu rallier le pays pour son entrée en Coupe du Monde. Mais l’arrivée des joueurs de l’Uruguay s’est déroulée sous haute surveillance, avec des contrôles de sécurité renforcés dès la descente de l’avion.

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Selon plusieurs images relayées, les joueurs ont notamment été soumis à des inspections de bagages et à la présence de chiens renifleurs, une procédure habituelle dans ce type d’événements internationaux organisés sous l’égide de la FIFA. Une scène qui a marqué les réseaux sociaux, notamment autour du milieu de terrain Manuel Ugarte, alors que l’équipe doit désormais se concentrer rapidement sur son match contre l’Arabie saoudite prévu dans les prochaines minutes.

Pub. le - MAJ le
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