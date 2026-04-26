Barça : Ronald Araujo ferme la porte à un départ

Ronald Araujo n’a aujourd’hui aucune intention de quitter le Barça, malgré les spéculations persistantes autour de son avenir. Sous contrat jusqu’en 2031 après sa récente prolongation, le défenseur uruguayen s’est clairement inscrit dans la durée avec le club catalan. Longtemps courtisé par plusieurs formations prêtes à lui offrir des conditions financières importantes, il a finalement fermé la porte à un départ, confirmant son attachement au Barça. D’après Sport, le joueur reste pleinement concentré sur la fin de saison, après une période compliquée marquée par une indisponibilité de plusieurs semaines en fin d’année 2025.

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Revenu progressivement dans le groupe, Araujo a retrouvé du rythme et de l’énergie, même s’il a perdu sa place de titulaire indiscutable dans l’axe de la défense. Lors des dernières rencontres, il a d’ailleurs été utilisé à plusieurs reprises au poste de latéral droit, avec des prestations jugées solides en Espagne. Malgré un temps de jeu moins stable et certaines rumeurs évoquant un possible transfert estival, le défenseur de la Celeste ne montre aucun signe d’impatience ni de découragement. Voilà qui est clair !