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Ligue 1

OM : Samuel Umtiti juge l’attaque marseillaise

Par Allan Brevi
1 min.
Samuel Umtiti à l'entraînement du Barça @Maxppp
Marseille 1-1 Nice

Encore une désillusion pour l’OM ce dimanche soir. Les Marseillais se sont fait rejoindre en fin de match au Vélodrome par leur ancien joueur Elye Wahi, concédant un nul frustrant (1-1) contre Nice. Un résultat qui ne fait pas leurs affaires au classement, où ils stagnent à la 6e place de Ligue 1. Une nouvelle contre-performance qui illustre les difficultés actuelles du club, notamment dans l’animation offensive. Après la rencontre, dans l’After Foot sur RMC, Samuel Umtiti n’a pas mâché ses mots. L’ancien défenseur du Barça a pointé du doigt les limites offensives de l’OM.

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After Foot RMC
🎙️ @samumtiti : "Dans les 30 derniers mètres, c'était trop pauvre côté OM."
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« Se faire égaliser à domicile, c’est très surprenant, surtout que l’OM devait absolument aller chercher la victoire. J’ai trouvé une équipe assez cohérente dans tout ce qu’elle a proposé, mais dans les 25 derniers mètres, qu’est-ce que tu fais vraiment ? En réalité, Marseille c’est très pauvre dans les 30 derniers mètres… Quand tu vois Greenwood quand il rentre, tu comprends que tu as besoin d’un joueur comme ça à Marseille », a expliqué le champion du monde 2018.

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