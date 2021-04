Les joueurs les plus fidèles de L1 sont...

Le Centre International d'Étude du Sport de Neuchâtel publie ce lundi une étude concernant la fidélité des joueurs de 35 championnats de première division dans le monde depuis 2011. Et en Ligue 1, sans surprise, le plus fidèle est le vétéran de Montpellier Vitorino Hilton, qui a disputé 317 matches avec Montpellier. Le Brésilien devance d'une courte tête son ancien partenaire à l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda, qui a lui joué 316 matches avec les Phocéens. L'Angevin Vincent Manceau, 289 matches avec le SCO, complète le podium. Un peu plus loin dans le classement, à la 8e position, on trouve Marco Verratti, 221 matches au compteur avec le Paris SG.

Cette étude rapporte que «le nombre moyen de rencontres de championnat disputées lors de la dernière décennie par le joueur le plus utilisé par club en Ligue 1 française est inférieur à celui mesuré dans les quatre autres championnat du big-5 : 190 matches contre 263 en Premier League, 235 en Liga, 224 en Bundesliga et 205 en Serie A». Le nombre de mouvements en Ligue 1 et le manque de stabilité sont appréhendés par le CIES comme des facteurs qui pénalisent les écuries tricolores lors des compétitions européennes.