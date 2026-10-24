PSG : l’avenir de Vitinha se dessine

Devenu l’un des meilleurs milieux de terrain du monde sous les ordres de Luis Enrique, Vitinha attire logiquement les regards des plus grandes écuries européennes. Mais le Paris Saint-Germain n’a aucune intention de se séparer de son international portugais. Selon les informations du quotidien espagnol AS, le club de la capitale ferme catégoriquement la porte à un départ de son joueur de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029. Une position également partagée par le principal intéressé, qui se sentirait parfaitement heureux à Paris et souhaiterait continuer à remporter des titres avec les Rouge et Bleu. Malgré l’intérêt régulièrement évoqué du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de plusieurs formations de Premier League, aucun transfert ne serait donc envisageable à court terme. Son agent, Jorge Mendes, aurait d’ailleurs toujours écarté les approches potentielles, respectant la volonté de son joueur de poursuivre son aventure parisienne. Du côté du Real Madrid, dirigeants et membres du staff considéreraient pourtant Vitinha comme un renfort idéal pour leur entrejeu, sans jamais avoir entrepris de démarche concrète pour le recruter.

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Estimé à 140 millions d’euros, le Portugais s’est imposé comme l’un des éléments indispensables du système de Luis Enrique. Sa maîtrise technique, son intelligence dans l’utilisation du ballon et sa capacité à dicter le rythme des rencontres ont encore été mises en évidence lors des récentes confrontations face à Manchester City et au FC Barcelone en Ligue des Champions. Des performances qui renforcent son statut au sein d’une équipe parisienne double championne d’Europe en titre. Si Vitinha ne possède pas de clause libératoire dans son contrat, certaines rumeurs évoquent l’existence d’un accord privé susceptible de faciliter un éventuel départ. Toutefois, rien n’indique que le milieu de terrain souhaite profiter d’une telle possibilité. Le joueur entretiendrait une relation particulièrement forte avec Luis Enrique, dont il apprécie les méthodes et la confiance.