David Beckham a touché 44 M€ grâce à la Coupe du Monde 2026

À 51 ans, David Beckham se porte très bien. Le Spice Boy a pris sa retraite en 2013 sous le maillot du Paris Saint-Germain, mais il continue de faire grossir sa fortune. Très profitable financièrement pour les diffuseurs, la Coupe du Monde 2026 a également fait le bonheur de l’Anglais âgé aujourd’hui de 51 ans.

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Le Telegraph révèle que Beckham a touché 38 millions de livres (soit environ 44 M€) de dividendes grâce notamment « aux contrats conclus par sa société de gestion de marque avec des entreprises telles que McDonald’s, Verizon et Pepsi (qui possède la marque de chips Lay’s) ». Des marques omniprésentes lors des pages publicitaires durant le Mondial. Le quotidien ajoute que le chiffre d’affaires de la marque Beckham a bondi de 20 % pour atteindre 84 millions de livres sterling (97 M€) cette année.