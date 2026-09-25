Menu Rechercher
Commenter 8
Coupe du Monde

David Beckham a touché 44 M€ grâce à la Coupe du Monde 2026

Par Matthieu Margueritte
1 min.
David Beckham, propriétaire de l'Inter Miami, va rejoindre la chaîne américaine CBS Sports. @Maxppp

À 51 ans, David Beckham se porte très bien. Le Spice Boy a pris sa retraite en 2013 sous le maillot du Paris Saint-Germain, mais il continue de faire grossir sa fortune. Très profitable financièrement pour les diffuseurs, la Coupe du Monde 2026 a également fait le bonheur de l’Anglais âgé aujourd’hui de 51 ans.

La suite après cette publicité

Le Telegraph révèle que Beckham a touché 38 millions de livres (soit environ 44 M€) de dividendes grâce notamment « aux contrats conclus par sa société de gestion de marque avec des entreprises telles que McDonald’s, Verizon et Pepsi (qui possède la marque de chips Lay’s) ». Des marques omniprésentes lors des pages publicitaires durant le Mondial. Le quotidien ajoute que le chiffre d’affaires de la marque Beckham a bondi de 20 % pour atteindre 84 millions de livres sterling (97 M€) cette année.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
David Beckham

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
David Beckham David Beckham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier