CAN 2025 : Emerse Faé salue un choc intense face au Cameroun

Au terme d’un choc intense et engagé entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN, conclu sur un score de parité (1-1), Emerse Faé s’est montré à la fois lucide et satisfait. Le sélectionneur des Éléphants a salué la qualité du spectacle et l’attitude des deux équipes, tout en assumant quelques regrets dans la gestion du match après l’ouverture du score ivoirienne.

« C’est pour ce genre de matches qu’on aime la CAN, un match relevé. Les deux équipes ont mis de l’intensité, elles se sont procuré des occasions, personne n’a fermé le jeu. Un match nul logique, face à un Cameroun compact, qui nous a posé des problèmes par sa tactique. Je suis satisfait par le contenu, par le résultat. Le seul regret que j’ai sur ce match : on a manqué de vice après notre but. Au lieu d’aller les chercher, on aurait dû calmer l’intensité du jeu, laisser le temps défiler, obliger les Camerounais à sortir, se découvrir, et ainsi profiter des espaces. On a pris leur but trop tôt », a-t-il déclaré. Dans la continuité, le technicien ivoirien a tenu à rendre un hommage appuyé à l’adversaire du soir : « Le Cameroun a fait un très bon match, ils ont joué avec l’amour du maillot, du pays. De vrais soldats. Ils ont mis de l’énergie, du cœur, ils ont bien défendu. En dézonant, Bryan Mbeumo nous a mis en difficulté. Leurs défenseurs ont réussi à trouver les passes à l’intérieur, éliminant nos milieux. »