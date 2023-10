Le PSG prépare déjà les grandes lignes de son mercato d’hiver

Le mercato estival du Paris Saint-Germain a été plus que mouvementé. Avec les arrivées notables de Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ou encore Milan Skriniar et Lucas Hernandez, pas moins de douze nouvelles têtes ont rejoint les rangs du club parisien. Dans le sens des départs, Luis Campos et la direction parisienne ont fait partir 17 joueurs cet été. Un mercato qui aura bougé dans tous les sens et qui devrait continuer sur le même chemin pour cet hiver.

En effet, avec les blessures de certains joueurs comme Presnel Kimpembe, Kang-in Lee, Marco Asensio ou notamment Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain aurait l’envie de recruter à plusieurs postes, selon les dernières informations du Parisien. Le premier est justement celui de latéral gauche, où Lucas Hernandez se débrouille bien, mais qui avait été initialement recruté pour évoluer en défense centrale. L’arrivée d’un latéral sous forme de prêt avec option d’achat est étudiée, alors que le retour de Presnel Kimpembe, qui doit être de retour à l’entraînement collectif d’ici le mois de novembre, est attendu par Luis Enrique.

Le PSG veut boucler des départs pour recruter

Ensuite, le PSG aimerait renforcer le milieu de terrain. Luis Enrique ne serait pas totalement satisfait et reconnaitrait «un certain manque de concurrence et de créativité». Mais pour cela, il faudrait faire partir du monde. Le principal candidat au départ est Carlos Soler, toujours en manque de jeu, malgré l’arrivée du technicien espagnol. Un retour dans son club de Valence a été évoqué, même si son salaire actuel poserait un problème aux Murcièlagos. Mais en Premier League, Brighton et Aston Villa s’intéresseraient à lui.

Les départs de d’Hugo Ekitike, mais également de Layvin Kurzawa sont également une solution. Ces trois départs permettraient à Paris de soulager sa masse salariale et de pouvoir faire quelque chose durant le prochain mercato d’hiver. Pour rappel, lors du dernier mercato hivernal 2022, le Paris Saint-Germain avait échoué à faire venir Malcom, l’ailier brésilien de 26 ans, puis Hakim Ziyech (30 ans), dont le transfert avait été avorté dans les derniers instants pour des raisons administratives.