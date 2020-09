Neymar soutenu par le gouvernement brésilien

Après avoir accusé le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez d'avoir proféré des insultes racistes à son encontre dimanche soir lors du Classique PSG-OM, Neymar voit les avis diverger à son sujet. Si certains comme le club olympien et ses joueurs, réfutent complètement ces accusations, d’autres soutiennent l’attaquant brésilien dans sa démarche. En effet, dans un communiqué publié hier, le gouvernement brésilien s’est dit «solidaire» de Neymar.

«Face à un énième cas de racisme dans le sport, le Ministère de la Femme, de la Famille et des Droits de l'homme est solidaire avec le joueur Neymar Jr. Le racisme est un crime», a ainsi ajouté le Ministère. De plus, mardi, la secrétaire nationale à la promotion de l'égalité des races au Brésil a «condamné de façon véhémente tout type de violence» et dénoncé «les cas de discrimination basée sur la couleur de peau».