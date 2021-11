Les vérités de Lionel Messi sur le FC Barcelone version Xavi

La suite après cette publicité

Plongé dans une crise financière et sportive sans précédent, le FC Barcelone a vécu des mois terribles durant lesquels Lionel Messi a dû plier bagage. Mais depuis le retour de Xavi, les Blaugranas ont retrouvé de l’espoir. Certes, les Culés ne peuvent pas encore prétendre jouer les premiers rôles en Liga ou en Ligue des Champions, mais l’intronisation au poste d’entraîneur de leur ancien chef d’orchestre suscite beaucoup d’attentes. Certains rêvent d’ailleurs d’un destin à la Guardiola. Xavi répondra-t-il aux attentes ? Il est encore trop tôt pour le dire.

Mais dans un entretien accordé à Marca, Messi s’est dit très optimiste. « Il peut apporter beaucoup. C’est un entraîneur qui connaît beaucoup de choses, qui connaît la maison à la perfection et qui a vécu depuis tout petit à Barcelone. Il a redonné de l’ambition à Barcelone parce que c’est une personne très respectée par les socios et les joueurs. Il sera un entraîneur très important pour les joueurs plus jeunes parce qu’il va leur apprendre. Avec lui, l’équipe va grandir, je n’en ai aucun doute. Je parle souvent avec Xavi, depuis toujours. Nous sommes amis, nous avons partagé beaucoup de choses et depuis son départ, nous sommes restés en contact. Je ne me souviens plus de ce que je lui ai dit dans le message, je l'ai félicité pour cette nouvelle étape et je lui souhaite bonne chance. Il s'en sortira très bien. »

Triste, mais plein d'espoir pour le Barça

Confiant pour la réussite de Xavi, le néo-Parisien est ensuite revenu sur la situation plus générale du Barça. Et en particulier sur le sort réservé à Ronald Koeman. « C'est toujours injuste envers les entraîneurs. C'était injuste avec Koeman, avec Valverde... Quand il y a de mauvais résultats, le plus simple, c'est de cibler le coach, de le changer et pas les joueurs. Koeman est arrivé à un moment très difficile au club dans lequel des joueurs importants sont partis, mais il a pu lancer de nombreux jeunes joueurs. Comme je vous l'ai dit, le plus simple est toujours de blâmer le coach. Et ils le savent aussi parce que c'est leur métier. »

Lucide au moment d’évoquer le contexte blaugrana, Messi avoue tout de même être un peu triste de voir son club de toujours se trouver dans une telle situation. « Oui, bien évidemment. Je veux toujours le meilleur pour Barcelone. Je suis fan même si je ne joue plus là-bas maintenant. Et j'ai des collègues et des amis là-bas au sein de l'équipe. Je veux que le Barça aille bien. C'est vrai qu’ils ont laissé des points en championnat, mais il reste encore beaucoup de matches et je ne doute pas que Barcelone reviendra. » Les Culés apprécieront.