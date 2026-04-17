« Taarabt c’était aussi technique que Neymar », la sortie osée d’un ancien international marocain

Il fait partie de ces joueurs qui ont marqué une génération sans pour autant exceller au haut niveau. Promis à un grand avenir, Adel Taarabt n’aura jamais réussi à confirmer son potentiel alors même qu’il était probablement l’un des joueurs les plus impressionnants de la planète techniquement. Dans un entretien à beIN Sport, l’ancien bordelais Marouane Chamakh est allé jusqu’à le comparer à Neymar sur cet aspect.

La suite après cette publicité

« Taarabt il est aussi technique que Neymar hein. Facile. J’assume. Aussi technique, pas meilleur bien sûr mais aussi technique. C’est le même niveau. J’assume mes responsabilités, vous le connaissez pas Adel c’est pour ça. Il avait quelque chose ! »