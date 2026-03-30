Sergio Ramos se retrouve face à un immense dilemme

Sergio Ramos (40 ans) est toujours sans club depuis la fin de son contrat avec les Rayados de Monterrey en décembre dernier. Malgré de nombreuses offres venues d’Espagne, d’Europe et du Moyen-Orient, Ramos n’a pas encore tranché, privilégiant avant tout sa famille et sa vie en Espagne. Son rêve de revenir à Séville pour un troisième passage a été temporairement freiné par la direction du club, mais le défenseur reste en pleine forme, comme en témoignent ses récentes séances de musculation partagées sur ses réseaux sociaux.

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Au-delà de sa carrière sur le terrain, Sergio Ramos s’attaque à un nouveau défi : le rachat potentiel du club de Séville. Quel que soit son choix - prolonger sa carrière, prendre sa retraite ou franchir le pas vers la direction d’un club - son palmarès demeure exceptionnel. En clair, Sergio Ramos se retrouve face à un véritable dilemme.