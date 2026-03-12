Ligue des Champions : les clubs anglais en plein désastre !

On peut être le leader incontesté de l’indice UEFA, avoir six clubs qualifiés en huitième de finale de Ligue des Champions et ne pas remporter le moindre match de la manche aller. C’est ce qui arrive au football anglais, qui vient de vivre deux soirées en enfer. Bienvenue dans notre monde, pourrait-on dire, nous Français, habitués aux désillusions récurrentes. Il est plus rare de voir un tel effondrement chez nos voisins anglais, confortés par la présence massive de leurs représentants. Ils étaient 5 à s’être qualifiés directement pour les huitièmes de finale, et donc 5 à se déplacer pour le huitième aller, pendant que Newcastle accueillait le FC Barcelone.

Manchester City a coulé face au Real Madrid, Tottenham et Chelsea en ont pris 5 face à l’Atlético Madrid et au PSG, Liverpool a été refroidi par Galatasaray tandis qu’Arsenal et Newcastle ont récolté un match nul aux saveurs différentes : injuste pour les Magpies, miraculeux pour les Gunners. C’est donc Newcastle, à domicile face à un cador européen, qui a fait la meilleure impression mais qui risque de peiner au retour au Camp Nou. Selon les prédictions, Arsenal a le meilleur pourcentage de chance de passer le tour suivant, avec 77,9 %. Ensuite vient Liverpool avec 53,8 %, puis Newcastle avec 32,2%. Derrière, ça s’écroule avec 9,4 % pour Manchester City, 7,3 % pour Chelsea, et 3,3 % pour Tottenham. Pas fameux.

La Premier League qui épuise

« Les 24 heures qui ont terni la réputation de la Premier League, considérée comme la meilleure au monde », s’inquiète ainsi la BBC ce jeudi matin. Le fait d’avoir placé 5 équipes dans le top 8 et d’être "protégé" en recevant au match retour n’est pour l’instant pas rémunérateur pour les formations anglaises et la presse se demande si ses clubs seront au rendez-vous des quarts de finale. Pour beaucoup, la cause de cette débandade est bien évidemment la fatigue générée par l’épuisante Premier League. « La Premier League reste sans doute le championnat le plus rapide et le plus intense d’Europe, voire du monde. La fatigue s’installe donc inévitablement à l’approche des phases finales. Maintenir ce niveau d’intensité à chaque match est impossible, et les performances déclinent forcément avec l’accumulation des blessures et de la fatigue. On l’a constaté à maintes reprises », écrit The Athletic. « Les clubs anglais épuisés ressemblent à des boxeurs sonnés en Europe », ajoute le Daily Telegraph.

Quand le PSG cherchait les raisons de ses échecs répétés en Europe, il trouvait l’excuse inverse, celle d’un championnat pas assez relevé pour se préparer correctement aux joutes européennes. Pour les Anglais, ce serait donc l’exact opposé, entre un championnat où il faut lutter contre chaque équipe et un calendrier infernal, avec la présence de deux coupes nationales. Et il ne faut pas compter sur la PL et les clubs pour arranger le calendrier en faveur des clubs engagés sur la scène européenne, contrairement au FC Nantes qui a accepté le report de son match face au PSG, prévu initialement ce week-end. Ainsi, Liverpool et Tottenham s’affronteront dimanche à 17h30, Chelsea et Newcastle croiseront le fer samedi, Manchester City se déplacera à West Ham et Arsenal accueillera Everton. Avec une intensité maximum malgré les jambes lourdes et le devoir de montrer un bien meilleur visage à l’Europe trois jours plus tard…