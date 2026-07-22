L’Italie est prête à proposer un pont d’or exceptionnel à Pep Guardiola

La reconstruction du football italien est entrée dans une phase décisive. Après l’échec historique de la Nazionale, absente d’une troisième Coupe du Monde consécutive, la Fédération italienne a décidé de revoir en profondeur son organisation et sa stratégie sportive. L’arrivée de Paolo Maldini au poste de directeur technique et de Leonardo comme conseiller de la présidence symbolise cette volonté de rupture avec les méthodes du passé. Les deux anciens dirigeants du Milan AC ont reçu pour mission de redonner une identité claire à une sélection qui peine à retrouver son rang sur la scène internationale. Dans ce contexte, le choix du prochain sélectionneur est devenu le dossier le plus important du moment. Plusieurs profils ont été étudiés ces dernières semaines, avec les candidatures d’Andrea Pirlo, Roberto Mancini ou encore Antonio Conte évoquées par les médias italiens. Mais rapidement, un autre nom a pris une dimension totalement différente. Celui de Pep Guardiola. Longtemps considérée comme un simple fantasme, la piste menant à l’entraîneur catalan s’est progressivement transformée en véritable sujet de travail au sein de la FIGC, au point de devenir l’un des axes majeurs de réflexion de la nouvelle direction.

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Cette ambition a pris une forme très concrète lorsque Paolo Maldini et Leonardo se sont rendus à Barcelone pour rencontrer personnellement Guardiola. Pendant plusieurs jours, les discussions se sont multipliées afin de présenter le projet italien dans son ensemble. L’objectif n’était pas uniquement de convaincre l’ancien entraîneur de Manchester City d’accepter le poste de sélectionneur, mais aussi de lui exposer une vision globale de la renaissance du football italien. Les échanges auraient été approfondis et constructifs, preuve du sérieux de la démarche italienne. Toutefois, plusieurs obstacles importants demeurent puisque Pep Guardiola continue d’affirmer publiquement son envie de prendre du recul après de nombreuses années passées sous une pression constante au plus haut niveau européen. Le technicien espagnol souhaiterait profiter davantage de sa famille et découvrir une vie éloignée du rythme infernal des compétitions. À cela s’ajoute une question financière particulièrement complexe. Son statut à Manchester City et ses liens avec le City Football Group rendent toute opération extrêmement délicate. Malgré l’enthousiasme suscité par cette candidature, les discussions n’ont donc pas permis d’effacer les nombreuses interrogations qui entourent encore une éventuelle arrivée du Catalan à la tête de la Squadra Azzurra.

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Des exceptions faites pour Guardiola ?

Pourtant, alors que tout semblait indiquer un refroidissement du dossier, le nouveau président de la Fédération, Giovanni Malagò, a relancé l’espoir en tenant des propos particulièrement significatifs. Le président de la FIGC a pour la première fois reconnu publiquement que des efforts exceptionnels pourraient être consentis afin de rendre l’opération possible, incluant des exceptions qui lui permettraient de continuer à vivre en dehors de l’Italie et d’adapter son emploi du temps de travail aux exigences du football international. « Des aspects financiers et budgétaires exigent de serrer les dents. Des exceptions ont été faites, des exceptions qui pourraient concerner le nom qui domine actuellement, Pep Guardiola. Des exceptions pour des raisons évidentes que je ne détaillerai pas ici, mais rien ne garantit que cet accord aboutira. » Cette déclaration marque un changement de ton important. Jusqu’ici, le dirigeant italien insistait régulièrement sur les limites économiques de la fédération et sur la difficulté de financer l’arrivée d’un entraîneur disposant d’un tel statut. Désormais, le discours est différent et la FIGC semble prête à étudier des solutions qui auraient été impensables il y a encore quelques semaines. Sans confirmer que l’opération est réalisable, Malagò admet clairement que le dossier Guardiola bénéficie d’un traitement particulier, signe de l’importance accordée à cette candidature dans le projet de reconstruction italien.

Le patron du football italien a ensuite tenu à préciser que ces discussions privilégiées ne constituaient en aucun cas un manque de respect envers les autres candidats étudiés par la fédération. « Je crois qu’il était juste et important d’ouvrir le dialogue et de le maintenir. Il ne s’agit absolument pas d’un manque de respect ou de considération envers les autres candidats, car des discussions ont déjà été entamées à leur sujet. On peut alors opter pour quelqu’un d’une génération plus récente par exemple, et la question est très subjective. » Malagò a également rejeté l’idée d’une course limitée à Guardiola, Pirlo et Mancini. « Absolument pas. Nous recherchons un profil précis, et ces noms correspondent parfaitement à cette description. » Derrière cette prudence se cache néanmoins une réalité difficile à ignorer. La FIGC continue de discuter avec le clan Guardiola et refuse de fermer la porte malgré les nombreux obstacles identifiés. L’Italie sait que l’opportunité est unique et que l’arrivée du Catalan représenterait un message fort envoyé à tout le football européen. Les prochains jours devraient permettre d’y voir plus clair, mais une chose est certaine. Le rêve Guardiola n’est plus une simple rumeur et demeure aujourd’hui au cœur des réflexions de la nouvelle direction italienne.