MU : David De Gea prêt à baisser son salaire

La suite après cette publicité

Initialement sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester United, David De Gea a vu le club lever son option de prolongation d’un an, le liant donc désormais aux Red Devils jusqu’en juin 2024. D’après les informations de The Sun, le gardien espagnol se verrait même rester au moins 3 ans de plus en Angleterre, mais reste conscient des sacrifices pécuniaires qu’il devra agréer.

Emargeant à 375.000 £ par semaine, faisant de lui le plus gros salaire du club, David De Gea serait prêt à baisser ses émoluments à hauteur de 25 % pour être dans les clous. Arrivé en 2011 en provenance de l’Atlético de Madrid, le portier espagnol a la confiance d’Erik ten Hag, qui lui a assuré qu’il ne chercherait pas à le mettre en concurrence malgré les rumeurs récentes d’un intérêt pour David Raya de Brentford.

À lire

MU : le coup de gueule de David De Gea contre la ligue anglaise