La grande nouveauté de la Ligue 3 qui va faire enrager les clubs de Ligue 2

Pour des raisons économiques, la LFP avait décidé cette saison de ne pas déployer l’assistance vidéo en Ligue 2, comme initialement prévu. Il n’est pas non plus prévu qu’elle fasse son apparition la saison prochaine, mais contre toute attente, le nouveau championnat professionnel du football français, la Ligue 3, pourrait en revanche bien en être équipé. Comme le révèle Ouest-France ce jeudi, plusieurs clubs ont été informés de discussions à ce sujet, qui a d’ailleurs été évoqué ce jeudi 16 avril lors d’un Comité exécutif (COMEX) organisé par la Fédération française de football.

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Une décision en lien avec le diffuseur Ligue 1 +, déjà détenteur des droits de la première division, qui devrait également acquérir ceux de ce nouveau championnat. Le quotidien précise que la VAR pourrait néanmoins être utilisée différemment que dans l’élite. Seul le quatrième arbitre aurait ainsi la charge de l’utilisation de l’assistance vidéo, et non pas l’arbitre central comme ce qu’il se fait d’ordinaire en Ligue 1 et ailleurs. Chaque équipe pourrait seulement avoir le droit à deux jokers (appels au VAR) par match, à l’image de ce qui avait été mis en place lors de la Coupe du monde U20 en septembre dernier au Chili. Si la nouvelle venait à se confirmer, on imagine qu’elle déclencherait un lever de bouclier chez les clubs de L2, dans l’attente depuis des années.