OM : Pol Lirola a fait un choix pour son avenir

Pol Lirola n'aura pas mis longtemps pour séduire pratiquement tout le monde à Marseille. S'il y a eu cet épisode de la fête organisée en Espagne en période de covid-19, les prestations convaincantes de l'Espagnol ont vite fait oublier ce petit accident de parcours. Face à Lorient samedi après-midi, le joueur prêté par la Fiorentina a encore livré une belle partition, avec un doublé et le but de la victoire face aux Merlus notamment.

Si cela ne tenait qu'aux supporters, et probablement à Jorge Sampaoli ou Pablo Longoria, le joueur passé par la Juventus resterait à l'OM bien au-delà du terme de son prêt, en juin prochain. Les Phocéens ont une option d'achat de 11,5 millions d'euros pour le Catalan de 23 ans. Un montant conséquent en temps de crise, et nul doute que les décideurs marseillais tenteront de négocier.

Lirola veut rester

Mais que pense le principal concerné de tout ça ? Eh bien, ça tombe bien, il souhaite également prolonger l'aventure. « Cela ne dépend pas de moi, mais j'aimerais beaucoup rester. On verra au mercato », a tout simplement répondu le joueur formé à l'Espanyol dans des propos rapportés par La Provence. « Ce système me laisse beaucoup plus libre offensivement, avec des coéquipiers qui me couvrent derrière. Je peux exploiter au maximum mes qualités offensives. C'est la première fois que je marque deux buts en professionnel. J'espère que cela ne sera pas la dernière fois », a-t-il ajouté.

C'est donc très clair dans la tête de l'Espagnol, qui se sent comme un poisson dans l'eau du côté du Vélodrome. Reste maintenant à savoir comment cette opération sera financée, d'autant plus que Longoria et ses équipes ont d'autres postes à renforcer, comme celui de gardien de but. Mais une chose est sûre, le président de l'OM, directeur sportif lorsqu'il a enrôlé le joueur, a encore vu juste...