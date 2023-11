Le Real Madrid est fou de rage à cause de Vinicius Junior !

Le Real Madrid traverse un moment compliqué. Pas sur le plan sportif, puisque tout va bien pour les Merengues de ce côté là. Ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions alors qu’il y a encore deux journées à disputer, tout comme ils sont deuxièmes au classement de la Liga, derrière un Girona qui tient une cadence infernale. Mais ces dernières semaines, Carlo Ancelotti et son staff ont reçu de bien mauvaises nouvelles.

Ces dernières semaines, les Madrilènes ont ainsi vu comment plusieurs joueurs sont tombés. Aurélien Tchouaméni est ainsi victime d’une fracture et ne devrait pas revenir avant début 2024. Même cas de figure pour son compatriote Eduardo Camavinga, touché au genou. Jude Bellingham, meilleur madrilène du moment, est touché à l’épaule et n’a pas pu jouer avec sa sélection. Arda Güler est encore en attente de pouvoir débuter, alors que Kepa a aussi été blessé ces derniers temps. Une liste colossale à laquelle il faut ajouter les blessés de longue date Thibaut Courtois et Éder Militao… Ainsi que Vinicius Junior.

Une absence de longue durée

Effectivement, lors du duel disputé en fin de semaine entre le Brésil et la Colombie, l’ailier de la Canarinha a dû quitter les siens avant la demi-heure de jeu. Si les médias brésiliens et espagnols estimaient que ça n’allait pas être trop grave, le verdict est tombé samedi : rupture au niveau du biceps fémoral de la jambe gauche. Comme l’explique le média Relevo ce dimanche, c’est environ trois mois d’absence qui attendent le joueur ! Le retour du joueur est prévu pour février, et il va donc manquer bon nombre de matchs.

Le média ibérique indique que le Real Madrid est fou de rage. Pas contre le joueur, qui n’y peut rien, mais contre les rencontres internationales et ce fameux virus FIFA. L’état-major madrilène considère qu’il y a trop de rencontres internationales et que ça porte préjudice aux équipes. Un calendrier trop chargé qui a déjà fait deux grosses victimes côté merengue, avec le Brésilien et Camavinga. Une colère qui ne date pas, puisque par le passé, les Madrilènes avaient déjà publiquement affiché leur mécontentement avec ce calendrier trop chargé…