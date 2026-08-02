L’Inter Milan passe à l’offensive pour un international anglais de Liverpool

L’Inter Milan est prêt à passer à l’action pour Curtis Jones et a fait savoir qu’il pourrait investir une somme importante pour convaincre Liverpool de céder son milieu de terrain selon le Daily Mail. Le club italien aurait ainsi affiché une volonté de monter jusqu’à environ 30 millions de livres, soit plus de 35 millions d’euros, mais les Reds restent fermes et estiment que l’international anglais de 25 ans vaut davantage, eux qui auraient déjà repoussé une première proposition.

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Malgré un statut devenu moins central ces dernières saisons à Anfield, Curtis Jones conserve une belle cote sur le marché. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur est apprécié par la direction intériste, qui suit son profil depuis plusieurs mois. Liverpool, désormais dirigé par Andoni Iraola, ne ferme pas totalement la porte, mais attend une offre plus proche de ses exigences avant d’envisager un départ.