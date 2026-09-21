MU : la raison des envies de départ de JJ Gabriel est connue

Manchester United pourrait perdre l’un de ses plus grands espoirs. À seulement 15 ans, JJ Gabriel a demandé à quitter le club, une décision qui aurait notamment été motivée par les ambitions de sa famille concernant son développement. D’après le Daily Mail, les proches du jeune attaquant estiment que les Red Devils sont aujourd’hui trop éloignés du niveau des grandes références européennes pour lui permettre de progresser comme ils le souhaitent. Gabriel, qui évolue à Manchester United depuis ses 11 ans et est considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du continent, n’a d’ailleurs plus été aperçu à l’entraînement depuis cette demande.

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En effet, la famille du joueur souhaiterait surtout qu’il puisse « apprendre des meilleurs » et évoluer aux côtés des meilleurs joueurs afin d’exploiter pleinement son potentiel. Une vision qui explique les discussions déjà engagées avec le FC Barcelone, tandis que le Real Madrid travaille depuis plusieurs mois sur le dossier. Le club mancunien, dont le contrat actuel du joueur court jusqu’à la fin de la saison, refuse pour l’instant de le libérer. Une situation particulièrement sensible pour un joueur qui n’a encore jamais évolué avec l’équipe première, mais qui était notamment pressenti pour signer sa première bourse d’études à 16 ans avant de passer professionnel à terme. Affaire à suivre…