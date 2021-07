OL : ce qui coince avec l'Ajax Amsterdam pour André Onana

Fraîchement arrivé sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz n'a demandé que deux renforts cet été à Juninho : un attaquant d'envergure et André Onana (25 ans). Le technicien néerlandais connaît le gardien sur le bout des doigts pour l'avoir eu sous ses ordres du côté de l'Ajax Amsterdam et souhaite à nouveau travailler avec lui.

Les Gones ont bien compris le message et, depuis quelques jours déjà, tentent de satisfaire leur nouvel entraîneur. Les négociations battent leur plein, mais bloquent encore et toujours. De Telegraaf explique pourquoi ce mercredi. Le quotidien néerlandais nous apprend en effet que l'OL propose pour l'heure 3M€ plus des bonus et un pourcentage élevé à la revente.

Accord total avec Onana

Les Rhodaniens considèrent cette offre suffisante pour un élément suspendu par l'UEFA jusqu'au 4 novembre (pour soupçons de dopage), et qui souhaite disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Sans oublier son contrat qui se termine en juin 2022 à Amsterdam. Les champions des Pays-Bas, eux, n'en démordent pas et, face à la valeur du portier des Lions Indomptables (19 sélections), réclament 10 M€.

Selon le journal, «les pourparlers entre les clubs sont extrêmement difficiles», mais l'OL garde espoir de faire évoluer la position de l'Ajax dans les prochains jours, comptant pour ce faire sur un accord total avec le gardien de but sur un contrat de 5 ans. Le feuilleton se poursuit.