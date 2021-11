L'idée surprenante de Frédéric Antonetti pour réformer le football

Dans un article de L’Equipe consacré, ce samedi, aux entraîneurs de Ligue 1 et aux méthodes qu’ils utilisent pour transmettre leurs consignes aux joueurs en plein match, Frédéric Antonetti a proposé une idée pour le moins surprenante : «je n'ai jamais utilisé de petits papiers, car j'ai une voix qui porte. Je m'appuie sur mes joueurs expérimentés pour faire passer les messages. Lors du dernier match à Marseille, quand on se retrouve en infériorité numérique (après le rouge de Jemerson), je passe en 5-3-1 en faisant entrer Matthieu Udol, puis en 4-4-1 en le remplaçant par Vincent Pajot. A chaque fois, je l'explique au joueur qui entre et c'est vite transmis. (…) J'aime bien intervenir et, personnellement, je suis même pour l'instauration des temps morts d'une minute en foot. Vous verrez qu'on y viendra un jour», a ainsi déclaré l'actuel coach des Grenats.

À l'instar du handball ou du basket-ball, Frédéric Antonetti souhaiterait donc voir l'instauration de temps morts permettant aux techniciens de diffuser plus facilement leurs consignes tactiques. Un projet déjà plaidé par José Mourinho qui avait ainsi mené une campagne, dans cette optique, en Angleterre. «J’espère que je serai toujours dans le football quand on donnera aux entraîneurs la chance de pouvoir stopper le jeu une fois par période, parce que l’on pourra rendre le match bien meilleur», avait, à ce titre, confié le Portugais en 2014 lorsqu’il était aux commandes de Chelsea. Reste à savoir si ces propositions seront, prochainement, concrétisées dans les faits.