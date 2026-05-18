Brésil : la stricte mise au point de Carlo Ancelotti sur le choix Neymar

La presse brésilienne a souvent demandé à Carlo Ancelotti d’avoir du bon sens et de ne pas faire confiance à un Neymar (34 ans) vieillissant et peu convaincant à Santos. Mais il fallait voir et surtout entendre les cris de la foule présente au Museu do Amanhã, à Rio de Janeiro (là où l’annonce de la liste était organisée, ndlr), quand Ancelotti a prononcé le nom de l’ancien Parisien pour comprendre que tout un pays rêvait de cette Last Dance du meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. Jamais convoqué par Ancelotti, depuis l’arrivée de l’Italien à la tête de la Canarinha, et souvent attaqué par les médias, Neymar fait bel et bien partie des 26 heureux élus chargés d’aller décrocher la sixième étoile.

La suite après cette publicité

Neymar a passé le test physique

Comment le natif de Mogi das Cruzes a-t-il fait pour être présent ? « Je pense que le foot n’est pas une science exacte. Chacun a une opinion et on ne peut pas dire que cette opinion est bonne et l’autre est fausse. Tout le monde peut penser de manière différente. Mais au final, dans ce cas, c’est moi qui dois prendre la décision. Ce n’est qu’en juillet qu’on pourra me dire si j’ai eu raison ou si je me suis trompé », a expliqué Ancelotti en conférence de presse, avant d’expliquer pourquoi il a choisi d’emmener le crack brésilien dans ses valises. Sans surprise, c’est parce que Neymar lui a prouvé qu’il pouvait tenir la route physiquement après tous ces mois de blessure.

« On a suivi l’évolution de Neymar durant toute l’année, on a vu qu’il a joué, qu’il s’est amélioré en termes de condition physique. Ce sera un joueur important durant cette Coupe du Monde, il aura les mêmes obligations que les 25 autres. Il pourra jouer ou rester sur le banc. C’est un joueur d’expérience. La vérité, c’est qu’à certains postes, on a privilégié l’expérience, comme on l’a fait pour le poste des gardiens, c’est pour ça qu’on a appelé Weverton. On a toujours parlé de ça pour Neymar, du physique. Il a joué avec régularité, il a pu améliorer sa condition physique. À part ça, l’expérience, l’amour du groupe, il peut aider à créer une bonne ambiance, il peut aider l’équipe à monter son niveau. »

La suite après cette publicité

«Je ne veux pas de stars»

Cependant, le statut de Neymar a quelque peu changé. Habitué à être le roi et le centre d’attention de la Seleção, le joueur de Santos va cette fois-ci la jouer plus collectif et ne part pas aux États-Unis avec l’assurance d’être un titulaire indiscutable. « Je veux être clair et honnête. Il jouera s’il mérite de jouer. Le terrain va décider. J’ai une idée de ce que peut être l’équipe titulaire, mais après, on doit voir comment les joueurs s’entraînent. Je le répète, Neymar a le même rôle que les autres ont. C’est important de ne pas mettre toutes les attentes sur un seul joueur. Chacun d’entre eux doit apporter ses qualités pour une chose : aider la Seleção à gagner la Coupe du Monde. Je ne veux pas de stars, je veux juste des joueurs présents pour aider l’équipe », a ajouté Ancelotti.

Une mise au point qui a été suivie par un petit mot pour l’un des grands absents de cette liste. Un joueur qui a sans doute été la principale victime du retour de Neymar : João Pedro. « On est triste pour João Pedro. Vu sa saison en Europe (avec Chelsea), il méritait d’être dans la liste, mais malheureusement, avec tout le respect possible, on a choisi d’autres joueurs. On est désolé pour lui comme pour d’autres », a-t-il confié, avant de confirmer que Neymar aura un rôle d’attaquant dans son équipe. « Ce sera un attaquant central de plus. (…) On a choisi ce joueur parce que je suis sûr qu’il va pouvoir apporter quelque chose à cette équipe. Combien de minutes ? Je ne sais pas. » Avant le coup d’envoi du Mondial 2026, rendez-vous les 31 mai et 7 juin pour les matches amicaux face au Panama et à l’Égypte pour savoir quel rôle jouera le Ney.