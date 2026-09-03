Aleksandr Golovin devrait quitter l’AS Monaco !

Ces derniers jours auront été particulièrement animés du côté de Monaco. Entre le transfert avorté de Lamine Camara à Chelsea qui fait énormément parler, tout comme celui de Folarin Balogun à Everton qui n’a pas pu se concrétiser, le club de la Principauté a fait la une un peu partout en Europe. Et même si le marché des transferts a fermé ses portes en Ligue 1 et dans la plupart des mercatos européens, de nouveaux départs sont à prévoir. Dont celui d’Aleksandr Golovin pourtant titulaire indiscutable depuis le début de saison sur le Rocher et très apprécié par le nouveau coach Filipe Luís.

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Selon les informations de Nice-Matin, le milieu de terrain offensif russe arrivé sur le Rocher en 2018 devrait quitter l’écurie monégasque dans les prochains jours pour rentrer en Russie, où deux clubs souhaitent le rapatrier. Ces clubs ont jusqu’au 10 septembre pour boucler un transfert, date à laquelle le transfert de la Russian Premier League fermera.

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Sous la menace de la DNCG, Monaco doit vendre

Le joueur sous contrat jusqu’en 2029 est séduit par l’idée de revenir dans son pays, et le Zenit Saint-Petersbourg ainsi que le Spartak Moscou sont les deux formations intéressées. Plus tôt cet été déjà, nous vous dévoilions en exclusivité des discussions avec le Zenit, ainsi que des clubs saoudiens, avec un prix fixé à 25 millions d’euros. Un montant qui ferait du bien aux comptes du club, qui a encore besoin de faire entrer de l’argent pour satisfaire les exigences de la DNCG qui avait fixé un encadrement de la masse salariale fin juin. Surtout que le joueur fait partie des plus gros salaires du club et la réduction de la masse salariale de l’effectif est aussi un enjeu majeur pour le club.

Le départ de Thilo Kehrer en prêt à l’Ajax hier allait d’ailleurs déjà dans ce sens de réduction des coûts. Et ce n’est pas terminé, puisque l’espoir Pape Cabral (19 ans) devrait filer en Arabie saoudite, et les négociations avec Al-Ahli pour le transfert du joueur contre 10 millions d’euros sont bien avancées. De quoi permettre aux Monégasques de respirer un peu et de rentrer encore un peu plus dans les clous fixés par la DNCG. Enfin, tout indique aussi qu’Hicham Boudaoui (OGC Nice) viendra couvrir ces départs, arrivant à Monaco en tant que joker. Vous l’aurez compris, les prochains jours vont être particulièrement animés en Principauté pour le bien du club et de ses finances…