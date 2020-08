MU : Dean Henderson menace de quitter le club

Après avoir passé deux saisons sous le maillot de Sheffield United, Dean Henderson n’en finit plus d’attiser les convoitises des cadors européens. Si la Premier League et Manchester United semblent être l’option numéro 1 du portier anglais, un départ vers un autre prétendant au titre ne le dérangerait pas, bien au contraire. En effet, après avoir pris part à 40 matches toutes compétitions confondues cette saison, le natif de Whitehaven a des ambitions bien précises, et cela passe d’après lui par une place de numéro un.

De retour de prêt, ce dernier ne resterait d’après The Sun, à Manchester United que si une place de portier titulaire lui est proposée en vue de la saison à venir. D’autant plus que le gardien semble particulièrement plaire au coach des Blues Frank Lampard. Si ce dernier ne s’est pas encore exprimé sur celui-ci, il pourrait néanmoins profiter de la situation délicate qui se profile pour le club mancunien. Après une saison plus que moyenne, David De Gea, sous contrat jusqu’en 2023 a de quoi être effrayé, le futur de la sélection anglaise a de grandes ambitions.