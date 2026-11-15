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UEFA Nations League

Turquie : l’avertissement clair de Berke Özer à Kylian Mbappé et Michael Olise

Par Allan Brevi
1 min.
Berke Ozer a réalisé un exploit monumental contre l'AS Rome @Maxppp
France 0-0 Turquie

À quelques heures du choc décisif face aux Bleus en Ligue des Nations, ce dimanche soir à Bordeaux (20h45), la Turquie affiche ses ambitions. Présent en conférence de presse d’avant-match, le gardien de Lille, Berke Özer, n’a pas caché l’ampleur de la tâche qui attend sa sélection face à l’armada offensive tricolore, mais il se montre déterminé à museler les principaux dangers français que sont Kylian Mbappé, de retour de blessure, et Michael Olise, buteur encore face à l’Italie.

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« On sait que Mbappé et Olise sont parmi les meilleurs joueurs du monde. On les affronte au sommet de leur carrière. On va tout faire pour les arrêter », a ainsi lancé le portier turc face aux médias, affichant sa confiance quant à la capacité de son équipe à contenir les deux attaquants. Réponse ce soir sur le terrain.

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