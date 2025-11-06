Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM-Atalanta : le pénalty non sifflé a choqué l’Italie

Par Maxime Barbaud
1 min.
L'arbitre M. Sanchez Martinez à la fin de OM-Atalanta @Maxppp
Marseille 0-1 Atalanta

Le penalty non sifflé à l’OM contre l’Atalanta (0-1) sur une main d’Ederson continue à faire couler beaucoup d’encre. Même du côté de l’Italie, on a du mal à comprendre la décision de M. Sanchez Martinez de ne pas avoir sanctionné, et de facto accordé le but à Samardzic. «Chez nous, sur la main d’Ederson, il y a penalty 11 fois sur 10 !» dit un journaliste italien à L’Equipe dans l’édition du jour. Même interrogation sur le plateau de Sky Italia avec trois anciennes gloires du football italien qui échangent sur l’action.

«Le penalty n’aurait pas été scandaleux», affirme Paolo Di Canio qui va donc contre l’avis de Fabio Capello. «Dans les réunions que nous faisons à l’UEFA, ce genre d’épisodes ne débouche pas sur un penalty. C’est le protocole», indique l’ancien coach de l’AC Milan et du Real Madrid, s’appuyant sur les textes de l’UEFA. Alessandro Costacurta reste de marbre face à ces explications. «Pour moi il y a penalty. Mais si c’est le protocole de ne pas siffler ce genre de main, alors tant mieux». Les avis sont encore partagés.

