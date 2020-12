FIFA-The Best, Bayern : Hansi Flick et sa défaite pour le prix du meilleur entraîneur de l'année

La suite après cette publicité

Alors que la cérémonie du Ballon d'Or n'aura pas lieu cette année, un autre évènement s'est tenu jeudi soir avec les FIFA-The Best Awards 2020. Concernant le meilleur entraîneur d'une équipe masculine, Marcelo Bielsa (Leeds United), Jürgen Klopp (Liverpool) et Hans-Dieter Flick (Bayern Munich) étaient les trois finalistes, et c'est finalement le coach des Reds qui a été récompensé. Un choix qui peut paraître surprenant pour certains, Flick ayant notamment remporté la Bundesliga et la Ligue des Champions avec l'équipe bavaroise.

Présent en conférence de presse avant le choc contre le Bayer Leverkusen (samedi, 18h30), Hans-Dieter Flick est revenu sur le sujet et pour lui, il faut passer à autre chose. «Nous le prenons de manière sportive. Klopp l'a mérité avec son staff, tout comme notre équipe l'aurait mérité. Bien sûr, nous avons été un peu déçus hier. Nous passons à autre chose maintenant. Nous avons de nouveaux objectifs», a lâché le coach du Bayern Munich ce vendredi. Fair-play.