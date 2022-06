Le communiqué de Canal+ après avoir remporté l’ensemble des droits des compétitions européennes

Dans un communiqué publié ce mercredi, Canal+ a annoncé avoir officiellement remporté les droits de diffusion de toutes les compétitions européennes de 2024 à 2027. Ainsi la chaîne cryptée va diffuser à partir de la saison 2024/2025, l’ensemble des matches de l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League et l’UEFA Europa Conférence League pour 3 saisons. Pour rappel à partir de 2024, la C1 se déroulera avec un nouveau format dans lequel 36 clubs seront répartis dans quatre chapeaux de neuf et disputeront un mini-championnat avant les huitièmes de finale. Ainsi Canal+ proposera à ses abonnés les 550 rencontres entre les meilleurs clubs européens, contre 427 rencontres actuellement.

« Nous sommes très heureux d’acquérir pour trois saisons, à partir de la saison 2024/2025, l’intégralité de l’UEFA Champions League, la plus prestigieuse compétition européenne de football, ainsi que l’intégralité de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League. Nous remercions chaleureusement l’UEFA et son Président Aleksander Céferin pour leur confiance renouvelée et nous saluons le formidable travail réalisé par cette équipe. C’est une grande joie de pouvoir proposer encore plus de matchs et de spectacle à nos abonnés, qui plébiscitent largement l’UEFA Champions League et tout le football européen. Ils profiteront ainsi jusqu’en 2026/2027 des matchs des plus grands clubs français et européens, sur tous leurs écrans grâce à CANAL+ », explique Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+.