BL : le Bayern finit en beauté contre Cologne, Stuttgart file en C1, Wolfsbourg barragiste

Ce samedi marquait la fin de la 63e saison de Bundesliga. À cette occasion, l’intégralité des équipes jouait à 15h30 dans un énorme multiplex de neuf rencontres. Horréolé de son 35e titre de champion d’Allemagne, le Bayern Munich accueillait Cologne (14e) à l’Allianz Arena. Une rencontre qui a tourné à la démonstration, les Munichois ayant corrigé leur adversaire du jour (5-1) avec notamment un triplé d’Harry Kane (10e, 13e, 69e). De quoi parfaitement préparer la finale de la Coupe d’Allemagne, samedi prochain contre Stuttgart. Les hommes de Sébastien Hoeness (4e) se déplaçaient, eux, à Francfort (8e), avec l’objectif de conserver leur place qualificative en Ligue des Champions.

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Dans un match très disputé, les partenaires de Deniz Undav ont été tenus en échec dans les dernières secondes (2-2). Un résultat sans incidence pour le VfB, qui disputera la prochaine C1, aux côtés du Bayern, de Dortmund et du RB Leipzig. Cinquièmes de Bundesliga, Hoffenheim devra se contenter de l’Europa League après sa lourde défaite sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (4-0). Une compétition que disputera également le Bayer Leverkusen, tenu en échec par Hambourg (1-1). Dans les autres rencontres de cet ultime multiplex de la saison en Allemagne, Fribourg (7e) a notamment balayé Leipzig (3e) (4-1) et disputera les qualifications pour la Ligue Conference. Dortmund (2e) s’est, de son côté, imposé face au Werder (0-2). L’Union Berlin a terrassé Augsbourg à domicile (4-0). Dans le bas du classement, Wolfsbourg (16e) a dominé Sankt Pauli (18e) (1-3) dans le "match de la peur". Les Loups joueront un barrage face au 3e de 2. Bundesliga pour espérer rester dans l’élite du football allemand. Battu par Mayence (0-2), Heidenheim termine 17e et est relégué en seconde division, aux côtés de Sankt Pauli.

Les résultats du multiplex de 15h30 :

Bayern Munich 5 - 1 Cologne : Kane (10e, 13e, 69e), Bischof (22e) et Jackson (83e) / El Mala (18e)

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Francfort 2 - 2 Stuttgart : Burkardat (72e s.p, 90e+2 s.p) / Andrees (10e) et Nartey (45e+4)

Leverkusen 1 - 1 Hambourg : Quensah (79e) / Vieira (61e)

Borussia Mönchengladbach 4 - 0 Hoffenheim : Bolin (14e), Tabakovic (23e), Diks (81e) et Hack (90e+2)

Heidenheim 0 - 2 Mayence : Tietz (7e) et Amiri (43e)

Fribourg 4 - 1 Leipzig : Beste (24e), Matanovic (26e), Ginter (47e) et Scherhant (75e) / Ouédraogo (33e)

Sankt Pauli 1 - 3 Wolfsbourg : Ceessay (57e) / Koulierakis (37e), Vasilj (64e, CSC) et Pejcinovic (80e)

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Union Berlin 4 - 0 Augsbourg : Ilic (10e et 42e), Schäfer (54e) et Jeong (89e)

Werder Breme 0 - 2 Borussia Dortmund : Guirassy (60e) et Couto (90e+5)