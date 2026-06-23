Monaco fixe un prix complètement fou pour Folarin Balogun !

Déjà auteur d’une saison convaincante sur le plan individuel avec 19 buts toutes compétitions confondues avec Monaco, Folarin Balogun continue d’attirer l’attention lors de la Coupe du Monde 2026. Avec les États-Unis, il s’est particulièrement illustré avec un début de tournoi remarqué, ponctué notamment d’un doublé face au Paraguay (4-1). Des performances qui lui permettent de figurer à la 6e place du classement des buteurs, à égalité avec Matheus Cunha ou encore Brian Brobbey, et qui confirment son excellente dynamique au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

Sans surprise, ces prestations ne laissent pas indifférentes plusieurs clubs européens. Selon The Athletic, la Premier League suit de très près son évolution, d’autant que son statut de joueur formé à Arsenal et déjà apparu à 10 reprises avec les Gunners renforce son attractivité outre-Manche. Des intérêts existent également en Italie, tandis que des discussions préliminaires ont déjà été amorcées sans qu’aucune piste ne soit encore avancée de manière concrète. Sous contrat avec l’AS Monaco, le club du Rocher attendrait une indemnité d’environ 50 millions d’euros, dans une logique où Monaco veut capitaliser cet été, même chose pour Akliouche et Lamine Camara. Conscients que le timing est idéal pour réaliser une belle vente, les dirigeants monégasques semblent désormais ouverts à un départ, qui paraît de plus en plus inévitable en cas d’offre satisfaisante après le Mondial.