Le PSG se devait de l’emporter contre la Roma ce soir au Parc des Princes pour repasser devant le Real Madrid, alors seule équipe à avoir remporté ses 5 premiers matchs dans cette phase de championnat de Ligue des Champions. Le double champion d’Europe a échoué dans cette mission en concédant le nul à domicile (2-2) et reste 2e de ce classement, à deux longueurs du leader. Côme complète le podium avec 12 points.

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Fort de sa victoire un peu plus tôt dans la soirée contre Sabah, le FC Barcelone remonte à la 4e place. Le Bayern Munich chute lui au 15e rang après sa défaite sur le terrain de Lille. Avec cette première victoire dans cette campagne, les Dogues grimpent à la 29e place et se relancent. Lens est 34e au soir de cette 5e journée.

Le classement complet de la Ligue des Champions